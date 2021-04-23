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23 Nisan 2021 Cuma 18:30:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 18:30:00

İkizler iki yaşında

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Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2 yaşına basan kızları Alin ve Lina'nın doğum gününü organize ettikleri parti ile kutladı.

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti, 2 yaşına basan kızları Alin ve Lina'nın doğum gününü organize ettikleri parti ile kutladı. Akil, "Şükürler olsun" derken, Altan ise, "Sağlıkla dolu yıllarımız olsun" ifadelerini kullandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alan Pelin Akil, sürekli sette olduğu için parti öncesi PCR testi yaptırdı.

Etiketler : pelin akil anıl altan alin lina ikizler
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