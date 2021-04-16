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16 Nisan 2021 Cuma 13:02:00 - Güncelleme:16 Nisan 2021 Cuma 13:02:00

İki yıllık zararım büyük

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İki senedir rahatsızlığı nedeniyle ekrana çıkmadığı için maddi olarak zarara uğradını söyleyen Mehmet Ali Erbil, "Pandemi nedeniyle de kiracılarımdan paralarımı alamıyorum" dedi

Yaklaşık iki senedir kaçış sendromu rahatsızlığıyla mücadele Mehmet Ali Erbil, çalışmadığı için zararının büyük olduğunu söyledi. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle iki senedir televizyon ekranlarından uzak kalan şovmen, yeniden çalışmaya başlamak istiyor. Gayrimenkullerinden pandemi nedeniyle kira gelmediğini ifade eden Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç'ın aksine hiçbir şeyini satmak zorunda kalmadığı için de kendini şanslı hissediyor. 'Söylemezsem Olmaz' programında konuşan Mehmet Ali Erbil, ''Kaçış sendromu Türkiye'de iki, dünyada 30 tane var. Damarlarımdan su kaçıyor. Bir tedavi 50 bin lira tutuyor. Allah razı olsun devletimizden yardımcı oluyor. Eğer ilaç almazsam ölümcül boyutlara ulaşıyor. İtalya'da bana bu ilacı vermediler pahalı olduğu için... '' diye konuştu.

Çocuklarımın gelecekleri garanti

Zamanında üç çocuğuna aldığı evlerle onların geleceğini garantiye aldığını söyleyen Mehmet Ali Erbil, bu yüzden kendini daha mutlu hissettiğini sözlerine ekledi.

Etiketler : mehmet ali erbil pandemi kira
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