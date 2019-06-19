Herkesi Mesut etti

Arsenal’de top koşturan Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz ay 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile dünyaevine girmişti. Düğün yemeği için Kızılay’la anlaşan ve 16 bin kişiye yemek dağıttıran Özil, yardımsever ve mütevazı kişiliğiyle Türk halkının gönlünü kazandı. Eşi Gülşe’yle birlikte Çeşme'de yaptırdığı lüks villada balayı tatilinde olan futbolcu, evinin eksiklerini almak için önceki gün alışverişe çıktı. Aracına binen futbolcu kendisine seslenen hayranlarına kayıtsız kalamadı. Durdurduğu aracından inerek hayranlarıyla sohbet eden ve tek tek fotoğraf çektiren Özil, bu hareketiyle herkesin takdirini topladı.