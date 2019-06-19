Herkesi Mesut etti
Mütevazı ve yardımsever kişiliğiyle Türk halkının gönlünü kazanan Mesut Özil, Çeşme'de yolda gördüğü hayranlarının isteğini kırmadı. Aracını durduran futbolcu, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Arsenal’de top koşturan Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil, geçtiğimiz ay 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile dünyaevine girmişti. Düğün yemeği için Kızılay’la anlaşan ve 16 bin kişiye yemek dağıttıran Özil, yardımsever ve mütevazı kişiliğiyle Türk halkının gönlünü kazandı. Eşi Gülşe’yle birlikte Çeşme'de yaptırdığı lüks villada balayı tatilinde olan futbolcu, evinin eksiklerini almak için önceki gün alışverişe çıktı. Aracına binen futbolcu kendisine seslenen hayranlarına kayıtsız kalamadı. Durdurduğu aracından inerek hayranlarıyla sohbet eden ve tek tek fotoğraf çektiren Özil, bu hareketiyle herkesin takdirini topladı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı! Zerrin Özer'in sağlık durumu nasıl?
- Eşinin dolandırıcı olduğu iddia edilen Zerrin Özer cephesinden ilk açıklama
- Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin ile ayrılığının ardından 1 aydır bulunduğu Amerika'dan döndü
- Sinem Kobal’dan eşi Kenan İmirzalıoğlu için romantik doğum günü paylaşımı
- Yasemin Şefkatli-İdo Tatlıses çiftinden evlilik sinyali!