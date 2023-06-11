Hayali İngilizce albüm

Şarkıcılar Selami Şahin ve Burcu Güneş önceki akşam Yeni Gazino Maslak'ta sevenleriyle bir araya geldi. Güneş, sahnesinde renkli elbisesiyle "Bakın yazı getirdim. Güneş gibi açıyorum yaza" dedi. Sahne sonrası habercilerle bir araya gelen Güneş, hayalinin İngilizce albüm yapmak olduğunu söyledi. Şarkıcı, "Çocukluktan beri amacım sağlam bir İngilizce albüm yapmak. Ben çıtayı hep yüksek tutarım. Belki de Grammy almam lazımdır. Müzikte başarısız olmamızın nedeni de üstüne yeni şeyler ekleyip geliştirememek" dedi.