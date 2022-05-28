VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi Aliyev'le görüştü
Tunceli'de teröristlerin kullandığı depo ve sığınak imha edildi
Taksimetrelerin tarife yükleme işlemlerinin detayları düzenlendi
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Azerbaycan'da Bağımsızlık Günü affı
Seul'de "Türkiye-Güney Kore Diplomatik İlişkilerinin 65. Yılı Fotoğraf Sergisi" açıldı
Japonya'da 7 çocukta daha gizemli hepatit virüsü saptandı
Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyat yükseltildi
Elmadağ'da elektrik şebekesi yapım işi ihale edilecek
Moody's Türkiye'nin kredi notuna ilişkin güncelleme yapmadı
Fransa Açık'ta tek erkeklerde favoriler dördüncü tura yükseldi
Aynı yalan aynı kafa
Komşu ateşle oynuyor!
Putin sinyali verdi: İzin vermeye hazırım
Yerli uzay aracımızla ilgili heyecanlandıran açıklama!
Göz göre göre yalan!
Ukrayna, Türkiye'den yardım istedi
Eski kocasını paylaştı
Roman'dan ilk adımlar
Pijamalı performans
Final 20 Ağustos'ta
Osmanlı'dan 'Yaman' servet
Genç bir cilt için güneşten korunun
Ailelere “Birlikte Yol Alma” tavsiyesi
28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2022 Cumartesi 10:00:00

Final 20 Ağustos'ta

ABONE OL

Sanatçı Merve Özbey 16 Haziran'da Maximum Uniq Açıkhava'da vereceği konserin hazırlığı için hummalı bir çalışmaya girdi.

Sanatçı Merve Özbey 16 Haziran'da Maximum Uniq Açıkhava'da vereceği konserin hazırlığı için hummalı bir çalışmaya girdi. Özbey, provalar için ekibiyle kendini stüdyoya kapattı. 'Tamamen Arabesk' projesiyle alakalı da konuşan Özbey, "Popçu olarak tanındım ama benim ruhum hep arabesk. Ruhumla kavuştuğum için çok mutluyum" dedi. İkinci çocuğuna hamile olan Özbey, "Sağlığım elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğim çünkü hamilelik bir hastalık değil. Finali 20 Ağustos'ta yapacağım" açıklamasında bulundu.

Etiketler : Final 20 Ağustos'ta Sanatçı Merve Özbey Maximum Uniq Açıkhava
Kanserle savaşıyor

Kanserle savaşıyor
Sürpriz kutlamaları sevmiyorum

Sürpriz kutlamaları sevmiyorum
Çeşme buluşması

Çeşme buluşması
Şampiyona şarkı yazdı

Şampiyona şarkı yazdı
Marmaris kaçamağı

Marmaris kaçamağı
Kendini susturdu

Kendini susturdu
‘Her şeye Rağmen' gala

‘Her şeye Rağmen' gala
Vejeteryan konser

Vejeteryan konser
New York'ta sahnede

New York'ta sahnede

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX