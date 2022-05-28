Final 20 Ağustos'ta

Sanatçı Merve Özbey 16 Haziran'da Maximum Uniq Açıkhava'da vereceği konserin hazırlığı için hummalı bir çalışmaya girdi. Özbey, provalar için ekibiyle kendini stüdyoya kapattı. 'Tamamen Arabesk' projesiyle alakalı da konuşan Özbey, "Popçu olarak tanındım ama benim ruhum hep arabesk. Ruhumla kavuştuğum için çok mutluyum" dedi. İkinci çocuğuna hamile olan Özbey, "Sağlığım elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğim çünkü hamilelik bir hastalık değil. Finali 20 Ağustos'ta yapacağım" açıklamasında bulundu.