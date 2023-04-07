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07 Nisan 2023 Cuma 13:45:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 13:45:00

Filmi için düğününü erteledi

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Öykü Gürman ve Hakan Akgün'ün paylaşacağı 'Grabuna' filminin hazırlıkları tamamlandı.

Başrolünü Öykü Gürman ve Hakan Akgün'ün paylaşacağı 'Grabuna' filminin hazırlıkları tamamlandı. Film ekibi çekim öncesi okuma provasında bir araya geldi. Gürman, film çekimlerinden dolayı Fatih İçmeli'yle düğününü ertelediğini söyledi. Ekim ayında evleneceğini belirten Gürman, "Düğünümüzü Grabuna'nın çekimlerinden dolayı ertelemek istedim. Fatih'in de işleri oldukça yoğun olduğu için karşılıklı böyle bir karar verdik. Ama en kısa zamanda bu duyguyu yaşamak istiyoruz" dedi.

Etiketler : öykü gürman hakan akgün grabuna film

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