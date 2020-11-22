Faruk Sabancı'dan sunucu sevgilisi Dilay Korkmaz'a dikkat çeken drone ile bisküvi sürprizi

Sabancı, kız arkadaşına önceki gün dikkat çeken bir sürpriz yaptı. Sabancı kız arkadaşının evine drone ile bisküvi gönderdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Korkmaz, gönderisine “Faruk sen deli bir beyefendisin” notu düştü. Sevgilisinin paylaşımlarına yanıt veren Sabancı, “Sürpriz sevmem demiştin ama...” dedi.

