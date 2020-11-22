22 Kasım 2020 Pazar 09:35:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 09:35:00
Faruk Sabancı'dan sunucu sevgilisi Dilay Korkmaz'a dikkat çeken drone ile bisküvi sürprizi
Sabancı Ailesi'nin yeni kuşağından Faruk Sabancı, sunucu Dilay Korkmaz ile beraberlik yaşamaya başladı.
Sabancı, kız arkadaşına önceki gün dikkat çeken bir sürpriz yaptı. Sabancı kız arkadaşının evine drone ile bisküvi gönderdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Korkmaz, gönderisine “Faruk sen deli bir beyefendisin” notu düştü. Sevgilisinin paylaşımlarına yanıt veren Sabancı, “Sürpriz sevmem demiştin ama...” dedi.