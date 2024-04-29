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29 Nisan 2024 Pazartesi 14:45:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 14:45:00

İsviçre'de Filistin'i destekleyen sosyal medya paylaşımı nedeniyle bir enstitü kapatıldı

Kaynak: AA

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İsviçre'nin Bern Üniversitesi, Orta Doğu ve Müslüman Toplumları Araştırma Enstitüsü'ndeki (ISNO) bir akademisyenin, Filistin'i destekleyen sosyal medya paylaşımı üzerine başlattığı soruşturmanın ardından ISNO'nun kapatılması kararı aldı.

Bern Üniversitesi Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, idari soruşturma kapsamında hazırlanan rapordaki bulgulara dayanarak, ISNO'nun mevcut haliyle kapatılmasına karar verildiği ve konuyla ilgili çalışmaların "yeniden düzenleneceği" duyuruldu.

Beşeri Bilimler Fakültesinin, haziran sonuna kadar akademik alanın içerik ve metodoloji açısından yeniden değerlendirilmesini içeren bir rapor sunacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bern Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Christian Leumann, her türlü şiddet ve ayrımcılığı kınadıklarını kaydederken, "Bu, özellikle antisemitizm başta olmak üzere dini ayrımcılıkla ilgili mevcut tartışmalarla ilgilidir." ifadesini kullandı.

ISNO'da görevli bir akademisyen, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik misillemesi hakkında olumlu yorum yapmasının ardından görevden uzaklaştırılmıştı.

Bunun ardından ISNO hakkında soruşturma başlatılmıştı.

ISNO'daki görevinden uzaklaştırılan akademisyenin, iddia edilen sosyal medya paylaşımlarının daha sonra silindiği belirtiliyor.

Etiketler : isviçre filistin paylaşım kapatma kararı
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