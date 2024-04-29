29 Nisan 2024 Pazartesi 13:55:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 13:55:00
Bombalı saldırı hazırlığındaki terörist yakalandı
Kaynak: TRT Haber
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"Bozdoğan-32" operasyonuyla DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu belirlenen 2 kişi İstanbul Beykoz'da yakalandı. Yakalanan şüphelilerle bağlantılı 6 kişi de gözaltına alındı.
"Bozdoğan-32" operasyonuyla DEAŞ silahlı terör örgütü ile bağlantılı olduğu ve bomba yapım konusunda bilgi sahibi olduğu belirlenen 8 kişi İstanbul Beykoz'da yakalandı.
Ayrıntılar geliyor...
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