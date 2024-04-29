MİT'ten Hakurk'ta operasyon: 15 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, aralarında sözde örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk bölgesinde ardı ardına operasyonlara imza attı.
MİT tarafından nisan ayının son haftasında gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında yönetici düzeyde örgüt mensuplarının da bulunduğu 15 terörist etkisiz hale getirildi.
TERÖRİSTLER SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI
MİT, saha ajanları ve bölgedeki kaynaklarından edindiği bilgiler doğrultusunda operasyon için düğmeye bastı. Hassas şekilde planlanan operasyon sonucu, TSK birliklerine ve sınır karakollarına yönelik eylem hazırlığı yapmak üzere organize olan 15 kişilik terörist grubu etkisiz hale getirdi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne karşı her alanda nokta operasyonlara devam edileceği ve sınır ötesinde terör örgütüne nefes aldırılmayacağı vurgulandı. Terör örgütü yöneticilerini hedef alan ve Irak'ın kuzeyinde PKK'ya göz açtırmayan MİT, önümüzdeki süreçte Irak'ta operasyonların artırılacağı mesajını verdi.
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