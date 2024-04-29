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29 Nisan 2024 Pazartesi 13:45:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 13:45:00

ULAK, TÜBİTAK desteğiyle 6G ve ötesi çalışmalar için araştırma laboratuvarı kuracak

Kaynak: AA

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ULAK Haberleşme AŞ, yılın ikinci yarısında TÜBİTAK desteğiyle "6G ve ötesi" haberleşme teknolojileri alanında öncül araştırma laboratuvarı kuracak.

ULAK Haberleşme AŞ'den edinilen bilgiye göre, patentler ve standartlar, başta mobil haberleşme sistemleri olmak üzere bilişim alanında önemli yer tutuyor.

Araştırmalar, ülkelerin inovasyon kabiliyetlerini belirleyen temel unsurlardan birinin AR-GE çalışmaları sonucu ortaya çıkan fikri sınai haklar ve buna bağlı patent başvuruları olduğunu gösteriyor.

Patentler, teknoloji trendlerinin belirlenmesinde büyük rol oynarken patent korumasının artması ülkelerin ekonomik gelişmesine doğrudan katkı sağlıyor.

5G teknolojileri alanındaki patentler incelendiğinde, Çin (Huawei, ZTE, CATT, MediaTek, China Mobile), Güney Kore (Samsung, LG Electronics), İsveç (Ericsson), Finlandiya (Nokia), ABD (Qualcomm, Intel, Motorola) ve Japonya'nın (NTT Docomo, NEC) patent ailelerini domine etmesi dikkati çekiyor.

6G'YE YÖNELİK ÇALIŞMALAR STRATEJİK ÖNEMDE

Türkiye'de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında özellikle 6G'ye yönelik patent ailelerinin oluşturulması stratejik önem taşıyor.

Bu nedenle ULAK Haberleşme AŞ, üniversite-sanayi işbirliği temelinde yürütülen araştırma çalışmaları ile 6G'ye yönelik fikri sınai mülkiyet haklarının oluşturulmasını önceleyen bir iş modeli ortaya çıkardı.

Böylece, mobil haberleşme sistemlerine ait patent ailelerinin oluşturulması, standartlaştırılması, lisans altında pazarlanması ya da kendi markaları altında üretime dönüştürülmesi hedefleniyor.

ULAK patent havuzunun etkili biçimde oluşturulması ve yurt dışına pazarlanabilmesinin, ULAK'ın mobil haberleşme teknolojileri alanında küresel oyuncu olabilmesinin önünü açması öngörülüyor.

Bu kapsamda, yılın ikinci yarısında ULAK bünyesinde, TÜBİTAK desteğiyle "6G ve ötesi" haberleşme teknolojileri alanında öncül araştırma laboratuvarı kurulacak.

Laboratuvarda, başta uydu ve mobil haberleşme sistemlerinin birlikte çalıştığı karasal olmayan ağ teknolojileri olmak üzere, kamu güvenliği ve akıllı ulaşım sektörleri üzerine pek çok temel araştırma yapılacak.

Araştırmaların, 6G ve ötesinde yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine büyük katkı sağlaması bekleniyor.

Etiketler : ulak ulak haberleşme tübitak 6g
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