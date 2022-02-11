Evlilik tarihi netleşmedi

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman'dan evlilik teklifi alan oyuncu Ebru Şahin, düğün tarihinin belli olmadığını söyledi. Uğur Aslan'ın 'Bir Arabesk Müzikali Afara' performansını izleyen Şahin, "Daha netleşen bir tarih yok. O yüzden bir şey söylemeyeyim" dedi. Şahin, Cedi'nin ABD'de olması nedeniyle 'Sevgililer Günü' için de plan yapmadıklarını söyledi.