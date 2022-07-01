Eski sevgiliye ‘Montaj' davası

Şarkıcı Begüm Polat, ayrılığı kabullenmeyen eski sevgilisi Mecit S.'nin izinsiz olarak fotoğraflarını montajladığını ve 'tiktok' adlı sosyal medya hesabından paylaşarak itibar suikastine neden olduğu iddiasıyla korunma talebinde bulundu. Mahkeme, taraflar arasında aile bağının olmadığı, gönül ilişkisi kurmak maksatlı ısrarlı takibin bulunmadığı gerekçesiyle şarkıcının talebini reddetti.

Neslihan KESKİN