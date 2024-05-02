Çözülme sürüyor: 2 terörist teslim oldu
Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakoluna teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin Habur'da hudut karakoluna teslim olduğu duyuruldu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Pençe serisi operasyonları ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır! "
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