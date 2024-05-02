VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Türk Metal iş Sendikası'na ziyaret
17 ilde FETÖ'ye 'Kıskaç-14' operasyonu: 36 gözaltı
Heniyye açıkladı: Hamas ateşkes için Kahire'ye gidiyor
Bakan Bolat: Macaristan ile ticari ilişkilerimizi çok daha güçlü seviyelere çıkaracağız
Türkiye'den F-16 açıklaması! Süreç olumlu gidiyor
2 bin 2 hekim için tercih başvuruları başladı
02 Mayıs 2024 Perşembe 18:02:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 18:02:00

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında yangın: Müdahale ediliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Hastanenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Etiketler : Trakya Üniversitesi Yangın İtfaiye müdahale
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı
Şaşırtıyorlar

Şaşırtıyorlar
‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe

‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe
Duygusal Serkan

Duygusal Serkan
Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması

Ayça Ayşin Turan'dan aşk açıklaması
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Çifte kutlama

Çifte kutlama
Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

Derya Bedavacı, Dönebilsem'i yorumladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX