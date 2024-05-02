02 Mayıs 2024 Perşembe 18:02:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 18:02:00
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatısında yangın: Müdahale ediliyor
Kaynak: AA
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Edirne'de, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Hastanenin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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