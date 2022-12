Şarkıcı Cenk Eren, söz ve müziği kendisine ait olan 'Anlamazsınız Sevdadan' adlı parçasını müzik piyasasına sundu. Kariyerinde ilk kez kendisine ait olan bir şarkıya imza attığını söyleyen Eren, ''İlişkilerin her zaman iki insan arasında yaşandığına inanan biriyim. Maalesef günümüzde her aşık olana ve her sevgiyi arayana anlamsız bir korku ve mutsuzluk aşılamaları beni çok etkiledi'' dedi.