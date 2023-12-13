Enerjik Atiye

Üç yıllık aranın ardından müziğe geri dönüş yapan Atiye, konserlerine son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz eylül ayında İkinci kez anne olan şarkıcı, önceki akşam Ataşehir'de özel bir gecede sahneye çıktı. Sahne performansı ve danslarıyla dinleyicilerin beğenisini toplayan Atiye, 'Dalgana Bak', 'Salla', 'Budur', 'Ya Habibi', 'Mazallah' ve 'Soygun Var' gibi sevilen şarkılarını 1 bin 500 kişilik koroyla birlikte seslendirdi. Atiye, yaklaşık iki saat sahnede kaldı.