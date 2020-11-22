22 Kasım 2020 Pazar 16:20:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 11:34:00
Edis'in düet çağrısına Rosalia'dan yeşil ışık! 'Neden olmasın'
Yeni albümünün hazırlıklarında olan Edis, önceki gün takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
Edis, bir takipçisinin 'Dünyaca ünlü şarkıcı Rosalia ile düet gelir mi?' sorusu üzerine ‘’Türkiye bir işbirliği istiyor. Büyük bir rüya olurdu. En sevdiğim kraliçem Rosalia’’ diyerek Rosalia’ya düet için çağrıda bulundu. Edis’e cevap veren Rosalia ise “Neden olmasın?” mesajını yazdı.