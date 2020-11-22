Edis'in düet çağrısına Rosalia'dan yeşil ışık!

Edis, bir takipçisinin 'Dünyaca ünlü şarkıcı Rosalia ile düet gelir mi?' sorusu üzerine ‘’Türkiye bir işbirliği istiyor. Büyük bir rüya olurdu. En sevdiğim kraliçem Rosalia’’ diyerek Rosalia’ya düet için çağrıda bulundu. Edis’e cevap veren Rosalia ise “Neden olmasın?” mesajını yazdı.