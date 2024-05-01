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Taksim provokasyoncularına müdahale! Gözaltına alındılar
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01 Mayıs 2024 Çarşamba 09:08:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 09:08:00

Taksim provokasyoncularına müdahale! Gözaltına alındılar

Kaynak: İHA-DHA

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1 Mayıs'ta kısıtlamaya rağmen Beşiktaş, Şişli ve Okmeydanı'nda toplanarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis müdahale etti. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama kararları nedeniyle Taksim'e çıkışlar yasaklandı. Yasağa rağmen İstiklal Caddesinin ara sokaklarında toplanan grup Taksim'e yürümek istedi. Polis, yürüyüşüne izin vermediği gruplara müdahale etti. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.

ŞİŞLİ'DE GÖZALTI

Taksim'e çıkmaya çalışan yaklaşık 10 kişilik SODAP ve Gençlik Meclisleri üyesi grup Şişli'de polis ekipleri tarafından durduruldu. Sloganlar atan grup üyeleri gözaltına alındı.

OKMEYDAN'DA MÜDAHALE

Okmeydanı'nda sloganlar atarak yürüyen gruba polis müdahale etti. Gözaltılar var.

Etiketler : istiklal caddesi taksim meydanı polis gözaltı 1 mayıs emek ve dayanışma günü
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