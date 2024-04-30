VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM'den Gazze açıklaması: Yardım yapmak Refah'a saldırıyı meşrulaştırmaz
Uşak ve Nevşehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: İşgalci İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyin
Başkentte sağanak ve dolu: Caddeleri su bastı
Filistin'den ABD'nin Netanyahu'ya desteğine vurgu
ANALİZ- CHP'nin 1 Mayıs 'Taksim' ısrarı: Özel, Başkan Erdoğan ile görüşmesini tehlikeye atar mı?
30 Nisan 2024 Salı 22:52:00 - Güncelleme:30 Nisan 2024 Salı 22:52:00

Başkentte sağanak ve dolu: Caddeleri su bastı

Kaynak: AA/İHA

ABONE OL

Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı, bir belediye otobüsünü ise su bastı.

Başkentte akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış nedeniyle bazı evleri su bastı, vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, araçlar yolda mahsur kaldı.

Akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağış, kentin bazı bölgelerinde su baskınlarına yol açtı.

Keçiören'de vatandaşlar, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu, araçlar yolda, ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Sincan ve Yenimahalle'de de su baskınları yaşanırken, sağanak bazı mahallelerde elektrik kesintilerine neden oldu.

Sağanaktan etkilenen bazı vatandaşlar otobüs duraklarına ve metrolara sığınırken, Beşevler metro istasyonunu da su bastı, yolcular bir süre istasyonda mahsur kaldı.

Ankara'da sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Kent genelindeki son durumu 24 TV Muhabiri Armağan Canbaz aktardı. BELEDİYE OTOBÜSÜNÜ SU BASTI

Yaşanan sağanak sonrası bir belediye otobüsünü su bastı, onlar vatandaşın telefonundan saniye saniye kaydedildi.

Bazı alt geçitlerde oluşan su birikintisi nedeniyle polis ekipleri giriş ve çıkışları kapatarak, güvenlik önlemleri aldı, trafik yan yollardan verildi. Yollarda kalan bazı araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Etkili sağanak nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezine çok sayıda ihbar geldi.

Bazı vatandaşlar evlerden kendi imkanlarıyla su tahliye etti.

-Çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte aniden düşen yağış miktarının şu ana kadar 70 kilogram seviyesine yaklaştığını bildirdi.

ABB'den yapılan açıklamada, "Kuvvetli sağanak yağışın olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1444 araç ve 2441 personel ile çalışmalarımızı teyakkuz halinde sürdürüyoruz. Başkent 153 çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : ankara sağanak dolu YAĞIŞ
Duygusal Serkan

Duygusal Serkan
Formunu altın süte borçlu

Formunu altın süte borçlu
Ekrana döndü

Ekrana döndü
‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe

‘Dişsiz' Yıldız Tİlbe
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
Gizem Özdilli kimono giydi

Gizem Özdilli kimono giydi
Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı

Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Fikriye'yi keyifle oynadım

Fikriye'yi keyifle oynadım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX