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01 Mayıs 2024 Çarşamba 08:00:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 08:00:00

DSÖ, Refah'a kapsamlı bir saldırının "insani bir felaket" olacağı uyarısında bulundu

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine kapsamlı saldırısının insani bir felaket olacağı uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

"Refah'a kapsamlı bir saldırı insani bir felaket olur." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, İsrail'e bunu gerçekleştirmeme çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, tüm taraflara ateşkesin sağlanması ve kalıcı barış için tavsiyede bulundu.

İSRAİL'İN REFAH'A OLASI KARA SALDIRISI

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden edildi.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini ifade etmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını bildirmişti.

Etiketler : dsö israil refah saldırı
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