Eda'nın hayali üç çocuk

Eda Ece, Yasak Elma'daki kız arkadaşlarıyla gittiği tatilin ardından Contemporary Istanbul'un açılışında görüntülendi. Anadolu Efes'te oynayan erkek arkadaşı Buğrahan Tuncer ile sergiye katılan Ece, özel hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. Uzun yıllardır birlikte olduğu Tuncer ile henüz evlilik konuşmadıklarını söyleyen oyuncu, bu duruma da mesafeli değil. Oyuncu, ''Aileme bağlı ve aile kurmayı isteyen bir insanım. Böyle şeyler kısmet. Evlenmek ve çocuk yapmak isteyen biriyim. Allah nasip ederse iki-üç çocuk isterim" dedi. Anadolu Efes'in Köln'de düzenlenen Euroleague Final Four final maçında erkek arkadaşına destek olamayan Eda Ece, ''Köln'e almadıkları için maça gidemedim. Bende eski fotoğraflamızla Tuncer'i tebrik ettim'' dedi. Recep ASLAN