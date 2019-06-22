Düğünde skandal

Gecede görevli çalışanlar çok az para karşılığında köle muamelesi gördüklerini söyledi.

SAAT BAŞINA SADECE 10 EURO

Real Madrid’in kaptanı Sergio Ramos ile Pilar Rubio, geçtiğimiz hafta İspanya Sevilla'da rüya gibi bir düğünle dünyaevine girdi. Çok konuşulan görkemli düğün, yaşanan skandallarla gündeme geldi. 500 davetlinin katıldığı törende görevli olan bir garson, çalışma koşullarının ölümcül olduğunu belirterek, “Saat başına yalnızca 10 euro kazandık. Bize sanki bir köpekmişim gibi davrandılar” ifadelerini kullanarak öfke kustu.

‘ÇADIRLARDA GiYiNDiK’

Organizasyonun çok kötü olduğunu söyleyen bir başka görevli, “Kadın ve erkek çalışanlar, üstünü aynı çadırda değiştirdi. Hepimiz çıplaktık. Bu, büyük bir rezalet. Çalışanların konuşması ve gülmesi yasaktı. Bize verdikleri yemekler ise davetlilerden artanlardı” dedi. Ayrıca görevlilere alelacele bir gizlilik sözleşmesi imzalatılarak düğün hakkında konuşma yasağının getirildiği, uymadıkları takdirde 100 bin euro’luk tazminat davasıyla karşı karşıya kalacakları öğrenildi.