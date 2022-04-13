Düğün alışverişi

Geçtiğimiz haftalarda evliliğe ilk adıma atan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, düğün alışverişine çıktı. Yazın nikâh masasına oturmaya hazırlanan ikili, İstinyePark'ta beyaz eşya ve mobilya mağazalarını gezdi. Neşeli oldukları görülen çift, habercilere mutluluk pozu verdi. İkili, yanlarına gelen hayranlarını kırmadı ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyerek selfie çekildi. Özdemir ve Koç, samimi tavırlarıyla sevenlerinden tam not aldı.