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27 Mayıs 2022 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2022 Cuma 11:30:00

Dört koldan saldıracağız

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Kiğılı, 'Yarın için bugünden' mottosuyla oluşturduğu Tomorrow koleksiyonunu tanıttığı lansmana ünlü simalar akın etti.

Kiğılı, 'Yarın için bugünden' mottosuyla oluşturduğu Tomorrow koleksiyonunu tanıttığı lansmana ünlü simalar akın etti. Oktay Kaynarca'nın boy gösterdiği gecede dünyanın ilk holografik NFT defilesiyle de metaverse'teki NFT parçaları ilk kez paylaşıldı. Etkinliğe katılan Oktay Kaynarca, yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın hazırlıklarının devam ettiğini belirtti. Oyuncu, "Çekimlere çok az kaldı. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yazın tatil zor gibi. Dört koldan saldıracağız yeni projemize" dedi.

Etiketler : Dört koldan saldıracağız Tomorrow koleksiyonu NFT Oktay Kaynarca
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