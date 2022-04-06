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06 Nisan 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 11:46:00

Doğum gününde yad edildi

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Yeşilçam'ın usta ismi Sadri Alışık vefatının 27. yılında doğum gününde mezarı başında anıldı.

Yeşilçam'ın usta ismi Sadri Alışık vefatının 27. yılında doğum gününde mezarı başında anıldı. Törene Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık ve sevenleri katıldı. Babasına özleminin hiç dinmediğini söyleyen Kerem Alışık, "Sadri Alışık bugün 97 yaşında, biz hala kalakaldık küçük bir çocuğun sessiz çığlığında. Nereye dönsek kemik gibi batıyor özlemi kalbimize. Zaman insana alışmayı öğretiyor da, unutmayı asla" dedi.

Etiketler : Doğum gününde yad edildi Yeşilçam Sadri Alışık
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