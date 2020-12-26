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26 Aralık 2020 Cumartesi 22:14:00 - Güncelleme:27 Aralık 2020 Pazar 09:45:00

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir çalışamayanlara üzülüyor

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"Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinde oynayan Demet Özdemir, yılbaşı alışverişi yaptı.

"Doğduğun Ev Kaderindir" dizisinde oynayan Demet Özdemir, yılbaşı alışverişi yaptı. Yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini söyleyen oyuncu, "Diziler Ocak ayında 2-3 hafta tatile girerdi. Bu sene tatile girmiyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Biz çalışıyoruz şanslıyız ama bazı sektörler bu virüsten çok etkilendi ve insanlar işlerinden oldu, evde oturuyorlar. Onları gördükçe çok üzülüyorum. İnşallah en kısa sürede normale döneriz" dedi.

Etiketler : Demet Özdemir Doğduğun Ev Kaderindir dizisi magazin
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