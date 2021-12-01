VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yozgat'ta kan donduran vahşet! 1 aylık bebeğini sobada yakarak öldürdü
Erzurum beyaza büründü
Başkan Erdoğan öğretmenlere müjdeleri peş peşe sıraladı
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Rusya'dan Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine yeşil ışık
Asgari ücrette önemli gelişme! İlk rakamlar belli oldu
4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali'nde Majid Majidi Rüzgarı esecek
Türk müziği eğitimini, geleceğe taşıyacak bir iş birliği protokolü imzalandı
Yunanistan hamile kadını dövüp ölüme terk etti: Türk askerlerini görünce Allah'a şükrettim
Başkan Erdoğan'dan faiz açıklaması
MİT'ten operasyon: Çukur eylemlerinin planlayıcıları etkisiz hale getirildi
TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi
Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı! Tel Aviv şaşırttı
Ermenistan'dan Rusya'ya sitem: Bize sahip çıkmıyor
Türkiye'den Mısır'a flaş Doğu Akdeniz teklifi!
Aşının Omicron'a karşı etkisi ne?
Cani babanın emniyet ifadesi ortaya çıktı
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşecek
Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi
NASA uzay yürüyüşünü erteledi
Aynı cezaevine konulmuşlardı! Dikkat çeken ziyaretçi detayı
İETT otobüsü cayır cayır yandı
Rus ve Belarus savaş jetleri havalandı!
Otoparkta sarı zarf!
01 Aralık 2021 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 14:00:00

Dijitalin yıldızları buluşuyor

ABONE OL

Türkiye'nin dijital sahnesi Musixen, sanatçılara uluslararası arenayı açtı.

Türkiye'nin dijital sahnesi Musixen, sanatçılara uluslararası arenayı açtı. Sanatçılar Musixen'de canlı performans sergileyerek para kazanmanın yanı sıra, özgün müziklerini tüm dünyaya ulaştırma şansına erişiyor. Müzisyenler, yaptıkları canlı yayınlarda gönderilen her bir hediye elmas başına gelir elde etme imkanı buluyor.

Etiketler : Dijitalin yıldızları Musixen Türkiye
Keyfi kaçtı

Keyfi kaçtı
Neşeli Hülya

Neşeli Hülya
Tatil molası

Tatil molası
Temizlikte iddialıyım

Temizlikte iddialıyım
Utangaçlığımdan kaynaklanan savunma mekanizması

Utangaçlığımdan kaynaklanan savunma mekanizması
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Ekranların yeni ikilisi Tolga'yla aynı dizide buluşacak

Ekranların yeni ikilisi Tolga'yla aynı dizide buluşacak
Çağla'dan anlamsız hareketler

Çağla'dan anlamsız hareketler
Ringlerin Kurdu hikayesiyle şaşırtıyor

Ringlerin Kurdu hikayesiyle şaşırtıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER