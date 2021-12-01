01 Aralık 2021 Çarşamba 14:00:00 - Güncelleme:01 Aralık 2021 Çarşamba 14:00:00
Dijitalin yıldızları buluşuyor
Türkiye'nin dijital sahnesi Musixen, sanatçılara uluslararası arenayı açtı.
Türkiye'nin dijital sahnesi Musixen, sanatçılara uluslararası arenayı açtı. Sanatçılar Musixen'de canlı performans sergileyerek para kazanmanın yanı sıra, özgün müziklerini tüm dünyaya ulaştırma şansına erişiyor. Müzisyenler, yaptıkları canlı yayınlarda gönderilen her bir hediye elmas başına gelir elde etme imkanı buluyor.