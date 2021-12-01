Dijitalin yıldızları buluşuyor

Türkiye'nin dijital sahnesi Musixen, sanatçılara uluslararası arenayı açtı. Sanatçılar Musixen'de canlı performans sergileyerek para kazanmanın yanı sıra, özgün müziklerini tüm dünyaya ulaştırma şansına erişiyor. Müzisyenler, yaptıkları canlı yayınlarda gönderilen her bir hediye elmas başına gelir elde etme imkanı buluyor.