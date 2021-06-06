Çocuklarıyla beraber

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Yıldız futbolcunun sezonun bitmesine rağmen Türkiye'den ayrılmaması ve burada çocuklarıyla birlikte kalması dikkatlerden kaçmadı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Hutchinson, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

