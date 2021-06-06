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06 Haziran 2021 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 14:30:00

Çocuklarıyla beraber

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Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi.

Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi. Yıldız futbolcunun sezonun bitmesine rağmen Türkiye'den ayrılmaması ve burada çocuklarıyla birlikte kalması dikkatlerden kaçmadı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Hutchinson, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Etiketler : Beşiktaş Atiba Hutchinson çocukları
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