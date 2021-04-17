  • BIST
    1408.14
  • Dolar
    8,0580
  • Euro
    9,6752
  • Altın
    460,3760
İstanbul
7 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yoğun bakımdan çıktı, ilk sözü 'Aşı yaptırın' oldu
Üretimde marka ülke: Türkiye... "Ülkemiz hazır giyim endüstrisinde küresel bir oyuncu"
"Zehir bulundu ama kim verdi bulamadık"
Van Gölü'nün uzaydan fotoğrafını çeken astronot Dünya'ya döndü
FETÖ'nün ABD'deki merkezi yönetimi sarsıldı
Sağlık Bakanlığı uyardı... Daha ağır geçiriyorlar
Bakan Soylu açık açık uyardı: Acımam, iptal ederim. Yetkim var
Başkan Erdoğan'dan Turgut Özal mesajı
Başarısını tatilde kutlayacak
Mucize beraberlik
‘Barbaroslar'a katıldı
Annen senden daha güzel!
Can Yaman sosyal medyadan çekildi
Çocuk yapmaya özendiriyoruz
Cem Yılmaz'ın yeni oyuncağı 4 milyon 300 bin lira!
Merve Boluğur: Evlilik uzak değil
Kripto parada yeni dönem
Emekli amirallerden biri sattı, biri kıvırdı
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları
Kansere aromaterapi kalkanı
Buzdolabında 'bakteri' tehlikesi
Diş eti kanaması kemikte hasar bırakıyor
Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 10 tutuklama
Bakan Varank yerli aşı için gönüllü oluyor
17 Nisan 2021 Cumartesi 11:39:00 - Güncelleme:17 Nisan 2021 Cumartesi 11:39:00

Can Yaman sosyal medyadan çekildi

ABONE OL

İtalya'da reklam ve dizi projelerinde yer alan Can Yaman, 8 milyonun üzerinde takipçisi olduğu Instagram hesabını kapattı.

İtalya'da reklam ve dizi projelerinde yer alan Can Yaman, 8 milyonun üzerinde takipçisi olduğu Instagram hesabını kapattı. Geçen ay Twitter hesabını silen Yaman, bu hamlesiyle hayranlarını şaşırttı. Yaman, Instagram profiline son olarak "Nefret edenler de hoş karşılanır, hakaret etmekten çekinmeyin" notunu yazmıştı.

Etiketler : can yaman sosyal medya twitter instagram
Başarısının sırrı klişelerden uzak durmak

Başarısının sırrı klişelerden uzak durmak
Rolüne psikologla hazırlandı

Rolüne psikologla hazırlandı
Sette önlemler üst düzeyde

Sette önlemler üst düzeyde
Google fotoğraflar'a yeni özellik

Google fotoğraflar'a yeni özellik
Biter dediler bitmedik!

Biter dediler bitmedik!
İzlerken tansiyonu yükseldi

İzlerken tansiyonu yükseldi
Kaybedilen değerlerimiz eski filmlerde

Kaybedilen değerlerimiz eski filmlerde
Saçlarına aklar düştü!

Saçlarına aklar düştü!
Kilo alamıyorum!

Kilo alamıyorum!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER