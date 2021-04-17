Can Yaman sosyal medyadan çekildi

İtalya'da reklam ve dizi projelerinde yer alan Can Yaman, 8 milyonun üzerinde takipçisi olduğu Instagram hesabını kapattı. Geçen ay Twitter hesabını silen Yaman, bu hamlesiyle hayranlarını şaşırttı. Yaman, Instagram profiline son olarak "Nefret edenler de hoş karşılanır, hakaret etmekten çekinmeyin" notunu yazmıştı.