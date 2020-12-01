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01 Aralık 2020 Salı 15:31:00 - Güncelleme:02 Aralık 2020 Çarşamba 06:59:00

Burcu Binici koronavirüse yakalandı... 'Pozitif çıktım, kemiklerim ağrıyor'

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Oyuncu Burcu Binici, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Test sonucunu sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu Burcu Binici, "Akşamüstü fenalaşmam üzerine yaptırdığım testim pozitif çıktı. Şu an kemiklerim ağrıyor. Umarım en hafif şekilde atlatırım’’ mesajını yazdı. 

Etiketler : Burcu Binici koronavirüs oyuncu pozitif magazin
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