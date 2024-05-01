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01 Mayıs 2024 Çarşamba 17:37:00 - Güncelleme:01 Mayıs 2024 Çarşamba 17:37:00

İsrail basını açıkladı: ABD İran füzelerini engelleyememiş!

Kaynak: AA

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İsrail Ordu Radyosu, ABD hava savunma sistemlerinin, İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e attığı balistik füzeleri önlemede büyük ölçüde başarısız olduğunu açıkladı.

Radyonun haberinde, ABD savunma sistemlerinin, İran'ın İsrail'e balistik füzelerle saldırı gerçekleştirdiği an çalıştığı ancak büyük ölçüde başarısız kaldığı vurgulandı.

Haberde, denizden atılan 8 balistik füzeden sadece 2'sinin ABD savunma sistemlerince düşürüldüğü kaydedildi.

İsrail Ordu Radyosu söz konusu bilginin kaynağına ve konuya dair detaya yer vermedi.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini iddia ederek, güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.

Etiketler : iran israil füze saldırı abd
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