Fransa'da olaylı 1 Mayıs: 47 gözaltı, 15 yaralı

Fransa'nın başkenti Paris'te 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda sokaklar savaş alanına döndü. Fransa'nın en önde gelen işçi sendikası CGT'nin öncülük ettiği gösterilere başkent Paris'te binlerce kişi katıldı. Göstericiler, yerel saat ile 14.00'te, Republique Meydanı'ndan Nation Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

CGT, işçi sendikaları ve çeşitli gençlik örgütlerinin öncülük ettiği göstericiler, iş koşulları ve maaşların iyileştirilmesi gibi taleplerle kemer sıkma politikalarına karşı çıktıklarını duyurdular.

Yürüyüş sırasında polis ile göstericiler arasında arbede çıktı. Siyah giyimli bir grup gösterici, çevredeki banka şubelerini ve mağazalara saldırdı. Polis, göstericilere, göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, çıkan olaylarda 15 polis yaralandı, en az 25 kişi de gözaltına alındı. Paris'teki gösterilere polis kaynaklarına göre 18 bin, CGT'ye göre ise 50 bin kişi katıldı.

LYON'DA 22 GÖZALTI



Fransa genelindeki gösterilere 200 binden fazla katılımın olduğunu ifade eden CGT, Nice, Marsilya ve Strazburg gibi büyük şehirlerde de önemli toplanmaların olduğunu bildirildi. Lyon Valiliği, 1 Mayıs gösterilerinde 22 kişi gözaltına alındığı duyurdu.

Saint-Etienne'deki bir yürüyüşte ise Avrupa Parlamentosu adayı Raphael Glucksmann'in yürüyüşten kovuldu.