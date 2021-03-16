'Bu imkanlara bekarken de sahiptim'

Alişan ile evli olan oyuncu Buse Varol, evinde üç yardımcısının olduğunu söylemesiyle dikkatleri üzerine çekti. Takipçilerinden 'Evlenmeden önce bu imkanlara sahip miydiniz' tarzında sorular alan Varol, "Hayatımın her döneminde istediğim her şeye sahip oldum. Ama tabii ki evlendikten sonra sahip olduğum en iyi şey aşk'' yanıtını verdi.

