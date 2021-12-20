Bostancı'da arabesk gecesi

Bilal Sonses, Bostancı Gösteri Merkezi'nde ilk kez sahne aldı. Sahne öncesi konuşan Sonses, "Arabesk bizim DNA' mızda var. Ben de arabesk şarkılarla büyüdüm ve bunu şarkılarıma yansıtmaya çalışıyorum" dedi. Özel hayatını yansıtmayı ve göz önünde yaşamayı çok sevmediğini belirten genç sanatçı, baba olmayı çok istediğini söyledi. Arabeskten pop müziğe, türkülerden halk müziğine kadar toplam 38 şarkıdan oluşan repertuvarını 2 buçuk saate sığdıran Sonses, misafirlerine eğlenceli dakikalar yaşattı.