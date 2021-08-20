Boğaz'da piyano resitali

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20 Ağustos 2021 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2021 Cuma 12:00:00

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Rus müzisyen Evgeny Grinko, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi.

Rus müzisyen Evgeny Grinko, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi. Grinko, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede İstanbullulara muhteşem bir müzik akşamı yaşattı. Konser sonunda sahneden hayranlarıyla birlikte selfie çeken Grinko, sevenlerine unutulmaz bir İstanbul hatırası bıraktı.

Etiketler : Rus müzisyen Evgeny Grinko Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri
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