Boğaz'da piyano resitali

Rus müzisyen Evgeny Grinko, Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde İstanbullu hayranlarıyla bir araya geldi. Grinko, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede İstanbullulara muhteşem bir müzik akşamı yaşattı. Konser sonunda sahneden hayranlarıyla birlikte selfie çeken Grinko, sevenlerine unutulmaz bir İstanbul hatırası bıraktı.