Başarısının sırrı klişelerden uzak durmak

'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan Neslihan Yeldan, rol aldığı dizilerde ters köşe yapmayı seviyor. Her projesinde farklı karakterlere hayat vermeye özen gösterdiğini ifade eden oyuncu başarısının sırrının da bu kararları olduğunu ekledi. Mother's Life Dergisi'ne konuşan oyuncu ''Ters köşeleri severim, klişelerden uzak durmaya çalışırım. Performansım hatırlansın, kalıcı olsun, şaşırtsın isterim. Bir başarı sırrım varsa bu yoldan gitmem olabilir'' açıklamasını yaptı.

