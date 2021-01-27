27 Ocak 2021 Çarşamba 10:02:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 10:02:00
Başak Dizer seçti, Kıvanç Tatlıtuğ aldı
Uzun süredir eşi Başak Dizer ile Bodrum'da olan Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul'a döndü.
Eşiyle birlikte Zorlu’da görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle alışveriş yaptı. Stilist Başak Dizer ile mağazaları gezen oyuncu, hayatında her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Oyuncu, salgın nedeniyle AVM’de çok zaman geçirmeden evinin yolunu tuttu.
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