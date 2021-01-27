Başak Dizer seçti, Kıvanç Tatlıtuğ aldı

Eşiyle birlikte Zorlu’da görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, eşiyle alışveriş yaptı. Stilist Başak Dizer ile mağazaları gezen oyuncu, hayatında her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Oyuncu, salgın nedeniyle AVM’de çok zaman geçirmeden evinin yolunu tuttu.