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01 Mart 2022 Salı 13:00:00 - Güncelleme:01 Mart 2022 Salı 13:00:00

Bahar etkinlikleri

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BKM organizasyonuyla birbirinden renkli isimler ve etkinlikler, Maximum Uniq'te izleyiciyle buluşacak.

BKM organizasyonuyla birbirinden renkli isimler ve etkinlikler, Maximum Uniq'te izleyiciyle buluşacak. Yılmaz Erdoğan, Yasemin Sakallıoğlu, Haluk Bilginer, Zerrin Tekindor, İpek Bilgin, Aslı Enver, Cem Yiğit Üzümoğlu, Güven Murat Akpınar, Serkan Keskin, Deniz Uğur ve Evgeny Grinko gibi yıldız isimlerin yer alacağı etkinlik çocuklar için atölyeler, tiyatro oyunları ve caz konserleriyle başlayacak.

Etiketler : Bahar etkinlikleri Maximum Uniq Haluk Bilginer
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