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01 Eylül 2021 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:01 Eylül 2021 Çarşamba 11:00:00

Ayvalık'ta dev buluşma

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İbrahim Tatlıses, yakın arkadaşı Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyaret etti.

İbrahim Tatlıses, yakın arkadaşı Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyaret etti. O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Tatlıses, Avşar ile birlikte 'Haydi Söyle' şarkısını seslendirdi.

İbrahim Tatlıses, Hülya Avşar'la Ayvalık'ta bir araya geldi. Yemek yemek için bir balıkçıya giden ikili, birlikte Tatlıses'in 'Haydi Söyle' şarkısını söylediler. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Tatlıses, "Dünyalar güzeli Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta ziyarete gittim. Sağ olsun bizi bir karşılaması var... Bize balık ikram etti. Hülya Hanım lütfen beni haftanın beş günü rahatsız etmeyin. Sen nasıl bir insansın, sen nasıl bir dostsun, haftanın beş günü "İbo'cuğum nasılsın, iyi misin, sağlığın yerinde mi?" der mi? Bir insan, o biri de "Hülya Avşar" der kardeşim. İşte Hülya Avşar böyle bir insan... Tanımadıysanız tanıyın. Ben dersem doğrudur. Çünkü bana inancınızı biliyorum" yazarken Avşar da gönderinin altına, "İbo can" yazarak, siyah kalp emojisi ekledi.

Etiketler : İbrahim Tatlıses Hülya Avşar Ayvalık
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