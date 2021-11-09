Ayrılık haberlerine fotoğraflı yalanlama

TRT'nin 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinde rol alan Fahriye Evcen'in 4 yıl önce evlendiği Burak Özçivit'le ayrılacakları iddia edildi. Evcen, çıkan haberleri sosyal medya üzerinden yalanlarken oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit'le kahvaltı yaptıkları anların görüntüsünü paylaşarak, 'Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken... Sizi seviyorum' notunu yazdı.



