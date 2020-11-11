11 Kasım 2020 Çarşamba 16:18:00 - Güncelleme:12 Kasım 2020 Perşembe 13:17:00
Aşkın Tuna'nın şarkıcı oğlu Tunacan Tuna: Babamın izindeyim
'Devlerin Aşkı Büyük Olur', 'Bir Haber Gönder', 'Rüyalarda Buluşuruz' gibi dillere pelesenk olmuş birçok parçanın söz yazarı olan Aşkın Tuna, şarkıcı oğlu Tunacan Tuna ile görüntülendi.
Yeni single heyecanı yaşayan Tunacan Tuna, ‘’Koleksiyon gibi bir babam var, onun izinde yoluma devam etmek beni çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor’’ diye konuştu.
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