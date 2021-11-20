VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pandeminin kitabını yazdı
Özel çocuk bir ilki başardı
Can dosta kanser tedavisi
Gladyatörler şehrine kadın eli değdi
ArCtic Monkeys İstanbul'a geliyor
Bitcoin'in tükettiği elektrik miktarı açıklandı
Başkan Erdoğan'dan Gümüşhane-Bayburt Havalimanı açıklaması
Afganistan'da memurların geriye dönük 3 aylık maaşları ödenecek
İki doz aşı uygulanan kişi sayısı 50 milyonu geçti
Orman alanlarına bitişik parsel oluşturulamayacak
SSB Başkanı İsmail Demir: Türkiye çapında çığa dönüşecek
En çok sesini özledim
Sürahi Nine ekrana dönüyor
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da birinci oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Dünya Çocuk Hakları Günü' mesajı
Şarkıcılığa terfi etti
Müslüme'nin cenazesi Karaman'da defnedilecek
Hindistan'da sel nedeniyle çöken binada en az 17 kişi hayatını kaybetti
İngiliz arşivinden bilinmeyen bir Atatürk röportajı çıktı
Sarıdan kurtuldu
Kardeşlik Ödülleri
Avukatlık asgari ücretinde değişiklik
Erkek dediğin ‘Amber' gibi kokmalı
Yanan ormanlara yakın mahalleler fidanlarla buluşacak
20 Kasım 2021 Cumartesi 15:00:00 - Güncelleme:20 Kasım 2021 Cumartesi 15:00:00

ArCtic Monkeys İstanbul'a geliyor

ABONE OL

İngiliz Indie rock grubu Arctic Monkeys, 2022 turnesinde İstanbul'da sahne alacak. Grup ağustos ayında Türkiye, Hırvatistan, Bulgaristan ve Çekya'da sahne alacak.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), Instagram hesabından, Arctic Monkeys'in Türkiye konser tarihini paylaştı. "Do I Wanna Know?", "R U Mine?", "When The Sun Goes Down" şarkılarıyla global başarılara imza atan grubun İstanbul konseri biletleri yakında satışa çıkacak.

Etiketler : ArCtic Monkeys istanbul ziyaret
Çocuklarımı Türk adetlerine göre yetiştiriyorum

Çocuklarımı Türk adetlerine göre yetiştiriyorum
Alparslan dünya listelerinde

Alparslan dünya listelerinde
Survivor yolcusu

Survivor yolcusu
Ali Erkazan'dan Levent Ülgen'e: Nankör

Ali Erkazan'dan Levent Ülgen'e: Nankör
Klibini fotoğrafla çekti

Klibini fotoğrafla çekti
3 yılda 3'üncü ayrılık

3 yılda 3'üncü ayrılık
Her mahalle bilgi yuvası

Her mahalle bilgi yuvası
Renkli şölen

Renkli şölen
Aylar sonra kavuştu

Aylar sonra kavuştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER