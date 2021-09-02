Alişan'ın acısını paylaştılar

Kerem Bürsin ve Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde kardeşini kaybeden şarkıcı Alişan'a jest yaptı. İki ünlü isim, şarkıcının kendilerine hayran olan yeğenleriyle bir araya geldi.

Ekranlara veda etmeye hazırlanan 'Sel Çal Kapımı' dizisinin oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin, şarkıcı Alişan'a yaptıkları jestle hayranlarının gönlünü bir kez daha kazandı. Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede 21 gün yoğun bakımda yaşam savaşı veren Selçuk Tektaş'ı kaybetmenin acısını yaşayan Alişan, 'emanetlerim' dediği yeğenlerinin isteklerini yerine getirdi. Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümünün ardından mezarını sık sık ziyaret eden Alişan, yeğenlerini de bir an olsun yalnız bırakmıyor. Bürsin ve Erçel hayranı olan ve ünlü çiftle tanışmayı isteyen çocukların istekleri yerine geldi. Alişan, yeğenlerinin çok sevdikleri bu çiftle uzun süre vakit geçirmesini sağladı. İkilinin bu jesti, Alişan'ı da mutlu etti.