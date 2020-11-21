Ahmet Kural'dan Çağla Gizem Çelik'e tanıdık bakış! Sosyal medyada çok konuşulmuştu...
Ahmet Kural, avukat kız arkadaşı Çağla Gizem Çelik'in doğum gününü kutladı.
Ahmet Kural, avukat kız arkadaşı Çağla Gizem Çelik’in doğum gününü kutladı. Kız arkadaşıyla çekilmiş fotoğraf karesini sosyal medya sayfasında paylaşan Kural’ın bakışı takipçilerine hiç yabancı gelmedi. Kural'ın Sıla ile birlikte olduğu dönem ünlü şarkıcıya bakışı sosyal medyada çok konuşulmuş, adeta düşman çatlatmıştı. Oyuncunun yeni kız arkadaşı Çelik'e de aynı şekilde aşk dolu gözlerle baktığı görüldü.
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