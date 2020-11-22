8 yıllık aşkta mutlu son

Beylerbeyi Bosphorus Otel’de gerçekleşen nikahla hayatlarını birleştiren çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken Karayel, “8 yıl oldu birlikte bir ömüre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Koronavirüs sebebiyeti ile aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız” dedi.