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22 Kasım 2020 Pazar 17:56:00 - Güncelleme:22 Kasım 2020 Pazar 17:56:00

8 yıllık aşkta mutlu son

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Ünlü oyuncu Emre Karayel, iç mimar sevgilisi Gizem Demirci ile önceki akşam sade bir törenle dünya evine girdi.

Beylerbeyi Bosphorus Otel’de gerçekleşen nikahla hayatlarını birleştiren çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken Karayel, “8 yıl oldu birlikte bir ömüre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Koronavirüs sebebiyeti ile aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız” dedi.  

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