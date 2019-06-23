60 bin kutlaması

Mekan çıkışında gazetecilerle karşılaşan ikili, “Arkadaşlar müzikal çok iyi geçti. Çok çok yoğun bir sezon geçirdik. 60 bin kişi izlemiş, ne kadar keyif verici maşallah biz çok şanslıyız. Seyirci bizi hiç yalnız bırakmadı” diyerek başarılarını kutladıklarını söylediler.