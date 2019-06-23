23 Haziran 2019 08:00 | Pazar
60 bin kutlaması
Alice Müzikal'inde sergiledikleri performanslarıyla büyük beğeni kazanan yeni kankalar Serenay Sarıkaya ve Ezgi Mola, önceki gece Etiler’de yemek yedi.
Mekan çıkışında gazetecilerle karşılaşan ikili, “Arkadaşlar müzikal çok iyi geçti. Çok çok yoğun bir sezon geçirdik. 60 bin kişi izlemiş, ne kadar keyif verici maşallah biz çok şanslıyız. Seyirci bizi hiç yalnız bırakmadı” diyerek başarılarını kutladıklarını söylediler.
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