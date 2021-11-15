40 bin lavanta fidesi toprakla buluştu

40 bin lavanta fidesi toprakla buluştu

Elazığ'da gençler, "Tarımsal Ürünlerin Yetiştirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması" projesi kapsamında yetiştirdikleri 40 bin lavanta fidesinin dikimini gerçekleştirdi. Merkezin tarım alanı koordinatörü Mehmet Şehmuz Çetinkaya, "Cumhurbaşkanlığı himayesinde kurulmuş olan tesisimizde 200'ün üzerinde gencimize eğitimler verdik" dedi.