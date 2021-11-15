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15 Kasım 2021 Pazartesi 17:30:00 - Güncelleme:15 Kasım 2021 Pazartesi 17:30:00

40 bin lavanta fidesi toprakla buluştu

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Elazığ'da gençler, "Tarımsal Ürünlerin Yetiştirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması" projesi kapsamında yetiştirdikleri 40 bin lavanta fidesinin dikimini gerçekleştirdi.

Elazığ'da gençler, "Tarımsal Ürünlerin Yetiştirilmesi, İşlenmesi ve Pazarlanması" projesi kapsamında yetiştirdikleri 40 bin lavanta fidesinin dikimini gerçekleştirdi. Merkezin tarım alanı koordinatörü Mehmet Şehmuz Çetinkaya, "Cumhurbaşkanlığı himayesinde kurulmuş olan tesisimizde 200'ün üzerinde gencimize eğitimler verdik" dedi.

Etiketler : 40 bin lavanta fidesi Elazığ Tarımsal Ürünlerin Yetiştirilmesi
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