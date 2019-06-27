Ünlü şarkıcı Cenk Eren, “Yurtdışında çalışmalar yapmayı düşünüyor musunuz” sorusuna şu yanıtını verdi: “Hiç düşünmedim, İnsanın biraz ayakları yere basmalı. Almanya'da, İsviçre'de diskoda 100 kişiye şarkı söyleyip dünyaya açılma olmaz. Bu bir projedir. Bakın Aleyna gidiyor geliyor Los Angeles'a mesela... Ayrıca herkes star olamaz. Herkes Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Tarkan olmaz. Onlar ömürlerinin sonuna kadar bu işi yaparlar. Memleketlerde de 5 tane 10 tane star olur. 150 tane star olmaz.”