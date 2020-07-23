Zeytin Dalı bölgesinde 1 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/FQyzvhtm2E — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2020