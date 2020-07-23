  • BIST
    119299
  • Dolar
    6,8501
  • Euro
    7,9402
  • Altın
    414,6250
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 yabancı uyruklu terörist yakalandı
Almanya, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırıyor
İsrail ordusundan Lübnan sınırındaki birliklere takviye
Ayasofya içerikli Cuma mesajları! Ayasofya temalı resimli Cuma mesajları
Almanya'da WhatsApp skandalı büyüyor!
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcı çocuğa sürpriz
Kurban Bayramı'nda en çok nelerden şikayet ediyoruz?
Başakşehir'den Real Madrid'e sürpriz transfer
Zonguldak'taki sonik patlama paniğe neden oldu
Türkiye'nin askeri seçenekleri masada!
'Dijitalleşme global rekabette stratejik öncelik olarak görülmeli'
Libya'da 10 ton patlayıcı imha edildi
"Okulların açılmasında bayram süreci belirleyici olacak"
Antalya sahilleri değil, Konya Ovası
Çinliler 7 ay sonra Türk doğal taşı ve mermeri için geliyor
Belçika'da Kovid-19 vakaları artışa geçti
Tatil paketi satın alacaklar dikkat!
Bakanı Varank Açıkladı: MEB ile eğitim-öğretim alanında protokol imzalayacağız
Soğan ve patateste hasat verimli geçti, ihracat serbest bırakıldı
Üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle 6 bin 100 ton tohum dağıtıldı
Başkan Erdoğan YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir'de
Bakan Süleyman Soylu'dan kadına şiddetle ilgili açıklama
Kurbanlık için küçükbaş önerisi
Zeytin Dalı bölgesinde 1 terörist yakalandı
23 Temmuz 2020 Perşembe 11:01:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 11:10:00

Zeytin Dalı bölgesinde 1 terörist yakalandı

ABONE OL

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER