Zeytin Dalı bölgesinde 1 terörist yakalandı
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/FQyzvhtm2E— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2020
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